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Ege Denizi'nde art arda depremler

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde biri 3.9 diğeri 3.8 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:25
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Ege Denizi'nde art arda 2 deprem oldu

Ege Denizi'nde art arda depremler
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Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesine 180.87 km uzaklığında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 8.87 km olarak bildirildi.

İLK DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.9 

AFAD, ilk depremin saat 13.35'te 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. İlk meydana gelen deprem, 13.24 km derinliğinde gerçekleşti.

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﻿Ege Denizi'nde art arda depremler
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