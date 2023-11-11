Ege Denizi'nde art arda iki deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki dakika arayla 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Ege Denizi'nde art arda iki deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki dakika arayla 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

İlk deprem yerin 9,2 kilometre, ikinci deprem ise 7,22 derinliğinde meydana geldi.

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