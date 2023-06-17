Ege Denizi'nde yok artık dedirten olay

Ege Denizi'nden ilginç olay. Hedef küçültü yüzerek Türkiye'den kaçmaya çalıştı ama Sahil Güvenlikten kaçamadı

Ege Denizi'nde yok artık dedirten olay

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetim ve kontrollerini artırdı. Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından düzensiz göçmen hareketliliği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanarak gemiye alınan kişi, sağlık kontrolünün ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Son Haberler
Gözlerini para bürümüş. Engelli insanlara bu yapılır mı? Güncel
Gözlerini para bürümüş. Engelli insanlara bu yapılır mı?
Köy evi yandı yaşlı kadın öldü Güncel
Köy evi yandı yaşlı kadın öldü
Kapıya tırmandı ama sınava yine de giremedi. YKS'den son dakika görüntüleri Güncel
Kapıya tırmandı ama sınava yine de giremedi. YKS'den son dakika görüntüleri
Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı Teknoloji - Otomotiv
Tarihi olan telefonlar geri dönüyor. Düğmeye basıldı
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu Ekonomi
Bayram ikramiyesine zammın Z'si yok. Yandaş medyanın duyurduğu zam hayal oldu
Tüm dünyanın peşinde olduğu sır Türkiye'de iddiası Kültür Sanat
Tüm dünyanın peşinde olduğu sır Türkiye'de iddiası
Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılar. Veterinerler açıkladı Sağlık
Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılar. Veterinerler açıkladı