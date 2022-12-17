Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi, deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı. (DHA)