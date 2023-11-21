Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Fırtına Ege'de yarın gece saatlerinde, Akdeniz'de ise perşembe günü etkisini kaybedeceği belirtildi.

KAYNAK: AA
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'in doğusunda yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

AKDENİZ'DE PERŞEMBE ETKİSİNİ YİTİRECEK

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.

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