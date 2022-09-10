﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinın Ege ve Akdeniz'de yaptığı operasyonlarda düzensiz göçmenleri kurtardı. Kimi Yunanlılar tarafından geri itilmişti kimi ise daha denize yeni ulaşmıştı. Tam 1074 düzensiz göçmen ölüm yolcuğundan kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar denildi

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 02-08 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 1.074 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır."