Ege'de deri ihracatının yıldızları ödüllendirildi

Türkiye’de ihracatın en kıdemli sektörlerinden olan, emek yoğun sektörlerden deri ve deri mamulleri sektörü, yüksek enflasyon, ham madde ve işçilik maliyetlerindeki artış, buna karşın düşük döviz kurları nedeniyle zor bir süreçten geçerken, dünya genelinde talebinde olmaması yüzünden ihracattaki düşüşün derinleşmesine engel olamıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, dünya genelinde deri ve deri mamulleri ürünlerine talep olmadığının altını çizdi. Zandar, “İthalatçılarda da para bitti, sipariş veren, fiyat teklifi soran kalmadı. Bedavaya versekte alan yok” diyerek deri ve deri mamulleri ihracatının içinde bulunduğu durumu özetledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Mali Genel Kurul Toplantısında konuşan Zandar, “Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 9,5’luk erimeyle 2 milyar 56 milyon dolardan 1 milyar 860 milyon dolara düştü. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracattaki gerileme daha da arttı ve yüzde 28’lik ihracat kaybı yaşadık. İhracatımız 568,6 milyon dolardan 409,5 milyon dolara indi. 2024 yılının kalan diliminde de ihracat toparlanacak gibi durmuyor” diye mevcut durumu özetledi.

“Kimse sermayesini ürüne bağlamak istemiyor” şeklinde konuşan Zandar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Pandemi sonrasında ithalatçılar bizlere normalin üzerinde sipariş verdiler. Küresel ekonomideki resesyon nedeniyle talep düştüğü için stoklarını eritemediler. İthalatçılar artık stok maliyetine katlanmak istemiyor, talep olmadığı ve finansman bulamadıkları için yeni sipariş vermiyorlar. Bu da ihracat gerçekleşmelerinde kendini gösteriyor.”

EGE BÖLGESİ’NİN İHRACAT DÜŞÜŞÜ DAHA SINIRLI KALDI

Ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ve post deri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat performansının Türkiye genelinden göreceli daha iyi olduğunu dillendiren Zandar, “Ege Bölgesi’nden yaptığımız deri ve deri mamulleri ihracatı 2023 yılında yüzde 4,8’lik düşüşle 191 milyon dolardan 182 milyon dolara geriledi. 2023 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatındaki azalış yüzde 9,5 olmuştu.

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde sektörümüzün ihracatı yüzde 28 erirken, Ege Bölgesi’nin deri ve deri mamulleri ihracatındaki iniş yüzde 18 seviyesinde kaldı. EDMİB olarak İtalya, Kazakistan, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Türkiye’de Metaverse ortamında gerçekleştirdiğimiz sanal ve fiziki pazarlama faaliyetlerinin ihracatımızdaki düşüşün sınırlı kalmasında etkili olduğuna inanıyoruz. 2024 yılında da bütçemizin izin verdiği çerçevede pazarlama faaliyetlerimizi dijitalleşmeninde desteğiyle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

DERİ İHRACATININ YILDIZLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, sektörde bozulan morallerin düzelmesi adına 2023 yılı mali genel kurul toplantısıyla, Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'ni birleştirdi.

Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde; EDMİB, 2023 yılında 1 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştiren 39 üye firmayı ödüllendirdi.

EDMİB’in 2023 yılı ihracatının yüzde 67’sini gerçekleştiren firmalar arasında ayakkabı sektörü 29 firmayla temsil edilirken, saraciye sektörü deri ihracatının yıldızlarına 4 firmasının girmesini sağladı.

Deri konfeksiyon sektörü ve deri sektörü 3’er firmayla “Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde kendilerine yer buldular.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, “Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde ilk üç sırada; “Lider Deri Ürünleri San. Tic. A.Ş., Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Agamoda Deri Konfeksiyon San. Tic. A.Ş.” firmaları sıralandı. Altın kategorisinde; Eskatek Deri San. Tic. Ltd. Şti., Marc Chantal Deri ve Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Narinbebe Ayakkabı Tekstil ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. firmaları ödüle hak kazandı.