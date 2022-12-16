Türk savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.

Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı. (AA)