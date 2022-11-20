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MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 01:53
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TSKya bağlı savaş uçakları Suriye ve Kuzey Irakta PKK/YPG/PYD mevzilerini bombaladı

MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı
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TSK'ya bağlı savaş uçakları, Suriye ve Kuzey Irak'taki birçok noktada terör örgütü PKK/YPG/PYD mevzilerini bombalıyor. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Türkiye’den havalanan savaş uçakları Suriye’nin Tel Rıfat ve Ayn el-Arab bölgelerine yuvalanan PKK/YPG/PYD terör örgütüne karşı hava harekatı başlattı. 

Çok sayıda hedefin ateş altına alındığı geniş kapsamlı hava harekatına İHA ve SİHA'ların da destek verdiği bildirildi. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçaklarının kalktığı öğrenildi.

"HESAP ZAMANI"

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" diyerek duyurdu. Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.


TV100 YAZARINDAN VİDEO PAYLAŞIMI

Abdullah Ağar sosyal medya hesabından operasyonla ilgili videoyu paylaşarak "Savaş uçaklarımız Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK mevzilerini vurmaya başladı." ifadelerini kullandı.

OPERASYON DÜZENLENEBİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de düzenlenen 6 vatandaşımızın vefatı ve 81 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından çok sayıda uzman isim Türkiye'nin kısa süre içerisinde PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik Suriye'de operasyon düzenleyebileceğine dikkati çekmişti.

 

 

 

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