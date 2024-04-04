Egeli mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihracatçılarının 2028 hedefi 1,5 milyar dolar

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2023 yılında Türkiye’nin 8 milyar dolarlık mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatına 906 milyon dolarlık katkı sağladıkları bilgisini verdi.

‘2023'DE 906 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTIK’

Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri olmak üzere üç alt sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gürle, “Kâğıt ve kâğıt mamulleri ihracatımız 538 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, odun dışı orman ürünleri olarak adlandırdığımız defne, kekik, ıhlamur, adaçayı, biberiye, tıbbi bitkiler, meşe palamudu gibi ürünleri kapsayan ihracatımız ise aynı yıl 103 milyon dolar bandında seyretti ve bu ürünlerin Türkiye geneli ihracatının yüzde 68’lik kısmına imza attı. Mobilya sektörüne baktığımızda bir dipnot eklemek istiyorum; Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2023 yılında önemli oranda artarak 5,1 milyar dolara ulaştı. Birliğimizin mobilya ihracatı ise 224 milyon dolar oldu” diye konuştu.

Gürle, 2028 yılında Türkiye’nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

‘PROJELERİMİZE YENİ HALKALAR EKLEYECEĞİZ’

“2024 yılında ihracat hedeflerimize TURQUALİTY, UR-GE projeleri, Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyeti organizasyonları ile ulaşmayı amaçlıyor ve yüzde 10’luk bir artışıyla 2024 yılında 1 milyar dolar ihracat barajını aşmayı hedefliyoruz” diyen Gürle şöyle devam etti; “2024 yılının ilk iki ayına baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış görüyoruz, yüzde 10 ortalama ihracat artışına ulaşabilmemiz için 2024 yılında daha çok çalışmamız ve daha çok proje üretmemiz gerekiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ur-Ge Projemiz, Turkish Herbal Tea Turquality Projemiz, Mobilya Turquality Projemiz, Aegean Furniture Ur-Ge Projemiz, Ezberbozan Tasarım Yarışmamız, Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyetlerimiz, Fuar organizasyonlarımız 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için hayata geçirdiğimiz yeni projelerimiz. Bu projelerimize halkalar eklemek için istişarelerimiz sürüyor.”

‘İHRAÇ PAZARLARIMIZI ÇEŞİTLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılındaki güçlü pazarları hakkında da bilgi veren Gürle, “Odun dışı orman ürünleri dediğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerde en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla ABD, Almanya ve Fransa oldu. Türkiye’nin kekik ihracatının yüzde 94’ünü Ege Bölgesi’nden yapıyoruz. Odun dışı orman ürünleri ihracatında en güçlü olduğumuz ürün kekik. Kâğıt Sektöründe ihracat yaptığımız başlıca pazarlarımız; İran, Mısır ve İngiltere iken, mobilya sektöründe Ege’den 2023 yılında en çok Almanya, Hollanda ve ABD’ye ihracat gerçekleştirdik” diye özetledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI PROJESİ

Kâğıt sektörünün Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum için öncelikli sektörlerin başında geldiğini ifade eden Gürle, sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi; “Avrupa Yeşil Mutabakatına” uyum sağlamak amacıyla firmalarımızın yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. 2023 yılının son çeyreği itibariyle İstanbul, Orta Anadolu ve Akdeniz Birliklerimizle “Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Projesini” başlattık. Geçtiğimiz ay ülke çapında mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren temsilcilerin katkılarıyla geniş katımlı bir çalıştay düzenlendik.”