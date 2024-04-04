Borsada bugün son şans. Yatırımcılar dikkat

Ramazan Bayramı ve tatiller nedeniyle nakide dönmek isteyenler bugün son şans günü. Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Borsadan yapılan açıklamaya göre yarınki işlemlerin takası 15 Nisan günü yapılacak. Gelecek hafta Ramazan Bayramı tatili öncesinde salı günü pay piyasaları yarım gün açık olacak.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, iki işlem günü sonrası tahsilatını yapabiliyor. Bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi alabilecek. Yarın yapanlar ise tahsilatlarını ancak 10 gün sonra alabilecekler.

Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 16 Nisan Salı gününü bekleyecek.

Bayramların Türkiye'de nakit talebini artıran dönemler olduğunu anımsatan analistler, borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 1,4 gerileyen BIST 100 endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 üzerinde 9.020 puanda bulunuyor.

ARİFE GÜNÜ BORSADA İŞLEMLER 12.40'A KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Ramazan Bayramı tatili öncesinde 9 Nisan Salı günü saat 12.40'a kadar açık olacak Borsa İstanbul'da, o gün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 8 Nisan pazartesi günkü işlemlerle birlikte gerçekleştirilecek.

Arife günü Borsa İstanbul saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak. İşlemler 10.00 ila 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemlerin gerçekleştirme saati ise 12.30 ile 12.40 arasında gerekleştirilecek.