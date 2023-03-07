Eğitim İş, MEB'in satın aldığı çadırları ürettik diyerek duyurduğunu iddia etti

Evrensel'de yer alan habere göre, Eğitim-İş Bursa Şubesi, düzenlediği basın açıklamasında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere mesleki ve teknik liselerde çadır ve uyku tulumu üretimi yapıldığına ilişkin tanıtımların gerçek dışı olduğunu, deprem bölgesindeki çadırların satın alınarak Bursa’ya getirildiğini ve burada MEB logoları basılan malzemelerin tekrar deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Eğitim İş Bursa Şubesi’nde yapılan açıklamayı Şube Başkanı Yeliz Toy Okudu.

Bursa’da üretildiği söylenen ve deprem bölgesine gönderilen çadırlar aslında Bursa’da üretilmedi diyen Toy, “Ne Ömer Halisdemir Meslek Lisesi’nde metal aksamı üretilmiş, ne de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kumaşları dikilmiştir. Toplum böylesine büyük acılar çekerken, yüz binlerce yurttaş ağır kış koşullarında geceyi sokakta geçirirken, hastalar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar çadıra ihtiyaç duyarken Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinden satın aldığı çadırları Gaziantep’ten Bursa’ya göndermiş, satın alınan bu çadırlar Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine MEB logoları yapıştırılmış ve yeniden paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderilmiştir. Filmlerden yansıyanlar ise yalnızca bir algı oyunu, senaryoya bağlı bir gösteriden ibarettir. Millî Eğitim Bakanlığı halka açıkça yalan söylemiştir” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU SAHTEKÂRLIĞA ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ ALET ETMİŞTİR”

“Deprem bölgesinde halkımız sokakta tir tir titrerken Milli Eğitim Bakanlığı barınma ihtiyacının acil olduğu Hatay ve Kahramanmaraş illerine 1,5 saatlik mesafedeki Gaziantep’ten satın aldığı çadırları kısa sürede bölgeye sevk etmek yerine logo bastırmak için Bursa’ya göndermiş, bu yolla hem zaman kaybedilmiş hem de yüz binlerce liralık kamu zararına neden olunmuştur” ifadelerini kullanan Toy, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yalanı yalnızca çadırdan ibaret değildir. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretildiği söylenen uyku tulumları da bir başka şehirden satın alınarak Meslek Lisesinde üretilmiş gibi bölgeye gönderilmiştir. Acının böylesine derin ve benzersiz yaşandığı günlerde yalnızca siyasal çıkarlarını düşünen ve afetzedeleri mağdur etme pahasına iktidara güç devşirme derdine düşen, halka yalan söyleyen bu anlayıştan utanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu sahtekârlıkla öğretmenlerin ve öğrencilerin başlarını önüne eğmiş, üstelik bu yaşanan çirkinliğe öğrenciler de alet edilmiştir, dürüstlüğü bir erdem olarak öğrenmeleri gereken okulda kurgunun ve yalanın bir parçası haline getirilmiştir” diye konuştu.

Covid-19 sürecinde 5 milyon adet antijen kiti üretecek tesisin kurulduğu ve üretime başlaması için 600 bin TL’lik cihaz satın alındığı, onaylar alınarak kısa sürede üretime başlanacağı söylenen Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugüne kadar tek bir antijen kiti bile üretilmediğini vurgulayan Toy, “Maske ürettiği açıklanan kimi meslek liselerinin ise cerrahi maskeleri satın alarak üretilmiş gibi sattıkları da biliniyor” dedi.

“BURSA İL MİLLİ EĞİTİMDE TUZ KOKMUŞTUR”

Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve altı personelin açığa alınarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını hatırlatan Toy, “Bu soruşturma kapsamında 2020 yılından bugüne kadar yapılan okul güçlendirmesi, yıkılan okulların hurda diye tabir edilen geri dönüşüm malzemelerinin akıbeti ve bir takım okul ihalelerinin, kapsamlı bir şekilde araştırıldığı süreci biz de Eğitim-İş olarak yakından takip etmekteyiz. Ancak görünen şudur ki, Bursa İl Milli Eğitimde tuz kokmuştur. Okullar üzerinden yürütülen yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin boyutu göründüğünden çok daha büyüktür. Bursa Milli Eğitimi, süregelen usulsüzlükler ve yolsuzluklarla her geçen gün biraz daha çürümüş, bu derin çürüme de büyük bir patlama ile tüm kirliliği ortaya sermiştir. Bu süreç adeta bir çöplükte biriken metan gazı patlaması gibi bir süreçtir” dedi.

“ÖDÜL GİBİ BİR ATAMA”

Birkaç gün önce görevden alındığı söylenen önceki İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür aslında görevden alınmadığını, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildiğini söyleyen Toy, “Şayet söz konusu süreç ortaya çıkan yolsuzlukların sonucunda bir yaptırım süreci olsa da Serkan Gür bir İl’e Milli Eğitim Müdürü olarak atanmaz, geçmişteki yüzlerce örnekte olduğu gibi görevden alınarak kızağa çekilirdi. Bu nedenle Serkan Gür’ün Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanmasının bir yaptırım değil, doğrudan temin sınırının 5 milyon TL olduğu afet ve OHAL bölgesinde ödül gibi bir atama olduğunu değerlendirmekteyiz. Serkan Gür Millî Eğitim Bakanlığı’nın Bursa’daki çadır skandalının paydaşı ve yürütücüsü olarak görev yapmış, bu suça da ortak olmuştur. Bursa İl Milli Eğitimde ortaya saçılan bu kirliliğin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceğini, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin kapsamının genişleyeceğini ön görmekle birlikte Eğitim-İş olarak bu süreci yakından takip edecek, tüm sorumluların hesap vermesini sağlayacağı derinliğe ulaşması için cesaretle mücadele edeceğimiz bilinmelidir” dedi.