Eğlence dünyasının gazeteci patronu bu fotoğrafı paylaştı ve veda etti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketine kayıtsız kalmadı.

Yıllardır açtığı birbirinden değişik konseptli mekanlarda eğlence dünyasının nabzını elinde tutan İzzet Çapa yaşadığımız deprem felaketi sonrasında kapılarını kapattı.

İşletmeci kimliğinin yanı sıra gazetecide olan İzzet Çapa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı'na kadar kapalı olacaklarını duyurdu.

''Bir Gün mutlaka başka şartlarda ve başka yerlerde görüşmek dileği ile' diyerek mekanının kapılarını kapattığını duyuran İzzet Çapa'nın paylaşımı şöyle:

"Dostlar...

Maalesef çok acı günlerden geçiyoruz ülkece...

Canlarımız yitip gitti...

Şehirlerimiz yerle bir...

Bu halde değil eğlenmek, gülümsemek bile mümkün değil...

O yüzden de bir açıklama yapmak şart oldu...

Mekanımız Cahide Palazzo, mübarek ayın sonrasındaki Ramazan Bayramı’na kadar kapalıdır...

Peki ben...

Ben bunca olan bitenden sonra Cahide ile aynı yolda yürüyecek halet-i ruhiyeyi bulabilecek miyim kendimde...

Allah şahit bu sorunun cevabını bilmiyorum dostlar...

Ama olur da o gücü bulursam bir ihtimal kendimde, vakti sırası gelince elbette sizlerle de paylaşırım...

O zamana kadar şimdilik buralardayım...

Daha iyi zamanlarda...

Daha mutlu zamanlarda...

Daha umutlu zamanlarda…

Başka şartlarda ve başka yerlerde görüşmek dileğiyle...

Kendinize iyi bakın...

Artık ne kadar mümkün olabilirse...

O kadar..."