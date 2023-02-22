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  • Depremde bile Suriyelileri ayırdılar. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun yerin dibine geçirecek cevap verdi

Depremde bile Suriyelileri ayırdılar. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun yerin dibine geçirecek cevap verdi

Enkazdan çıkarılan insanlar üzerinden Suriyelilerin kayrılmasına en iyi yanıt eski Beşiktaşlı Ali Cansun'dan geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:55
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Depremde bile Suriyelileri ayırdılar

Depremde bile Suriyelileri ayırdılar. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Cansun yerin dibine geçirecek cevap verdi
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Deprem felaketi bir kez daha gösterdi ki vicdansız insanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Empatiden yoksun bu insanlar, sosyal medyada insanların sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor.

Twitter’da “ofaruk2002” isimli bir hesap enkaz çalışmalarından kurtulanlar üzerinden alçakça bir provokasyona imza attı.

Sözüm ona Türklerle Suriyelilerin enkazdan çıkmalarının ardından bulundukları isteklerin farklı olduğunu iddia eden kullanıcı, şöyle bir tvit attı:

“Beğenmediğimiz! Suriyelilerin çocukları enkazdan 'La ilahe illallah' diyerek, tekbir getirerek, sure okuyarak çıktılar. Bizim çocuklar ise ‘Pizzayı özledim', 'Arda Güler’le görüşmek istiyorum', 'Zeynep Bastık’tan şarkı isteğiyle' çıktılar. Fark açık, yol uzun. Ders alırız inşallah”

Tvit büyük tepki aldı. Tvitin atan kullanıcı hesabını kapatmak zorunda kalırken ona en güzel yanıtı Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ali Cansun’dan geldi:

“O pizzayı özledim diyen masum çocukların bu acıları yaşayıp senin gibilerin yaşamaması en büyük üzüntüm…”



yenicaggazetesi.com.tr
 

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