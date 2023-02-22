﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest

İHA’nın haberine göre; Gaziantep'te enkaz altında kaldıktan sonra omurgasında kırıklar oluşan ve depremde anne ve babasını kaybeden 13 yaşındaki Enes Aktaş, tedavisi için Kocaeli'ye getirildiği bildirildi.

Ameliyata girmemekte direnen Enes'i hastane personelleri, hediye vaadiyle ikna etti. Cep telefonu olmayan 13 yaşındaki genç için para toplanarak ameliyat sonrası kendisine telefon ve tablet hediye edildi. Anne ve babasını depremde kaybeden Enes, ağabeyi ile birlikte bir otelde misafir edileceği bildirildi.

Gaziantep Nurdağı'ndaki evleri yıkılan Enes ve Mehmet Aktaş kardeşler Kocaeli'ye getirildi. Deprem sonrası 8-9 saat kadar enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes Aktaş ve 15 yaşındaki ağabeyi Mehmet, anne ve babalarını depremde kaybetti. Kocaeli'ye geldiklerinde ise Enes Aktaş'ın omurgasında birden fazla kırık olduğu tespit edildi. Enes hastanede uzman ekiplerce tedavi altına alındı.

Ameliyata girmek istemeyen Enes'in eski sağlığına kavuşması için ameliyatın önemini vurgulayan çalışanlar, ikna etmenin yolunu hediye vaadinde buldu. Cep telefonu isteyen Enes'e, personeller ve hastane yönetiminin katkılarıyla telefon ve tablet alındı. Ameliyat sonrası Enes'in sağlık durumunun iyiye gitmesi herkesi sevindirdi. Taburcu olmaya hazırlanan Enes'in Kocaeli'ye beraber geldiği yakınlarıyla kalacak bir yer bulana kadar konaklama ihtiyacını da hastane yönetimi giderdi. Aile, hastane yönetiminin misafiri olarak bir otelde konaklayacak.

"8 SAAT KADAR ENKAZDAYDIK"

Enes ile beraber Kocaeli'ye gelen 15 yaşındaki ağabeyi Mehmet Aktaş, "Enkazdan çıktık, 8 saat kadar oradaydık. Kardeşimle aynı odada kalıyorduk zaten. Buraya akrabamızın kardeşinin arabasıyla gelmiştik, o öldü. Buraya geldiğimizde kardeşim ameliyat oldu. Benim ellerimde minik yaralar vardı, onlar da geçti. Bir de belimde çatlak varmış" diye konuştu.

"DEPREM ANINDA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BİNA ÇÖKTÜ"

Yaşadığı zor anları anlatan Enes Aktaş, "Gaziantep Nurdağı'ndan geldim. Sabaha karşı deprem anında kaçmaya çalışırken bina çöktü. Yanımızdaki telefonla birilerini aradık, yardım çağırdık. Bizi kurtardılar. 8-9 saat kadar enkaz altında kaldım. Ameliyata girmeden önce telefon istemiştim. Biraz zorlu süreç geçirdim, ağrılarım vardı. Ameliyata girdim. Telefonum yoktu. Hemşire ablalar sağ olsunlar telefon aldılar" dedi.

"BUNDAN SONRA KANATLARIMIZIN ALTINDALAR"

"Enes bizim hastanenin evladı gibi oldu" diyen Genel Müdür Latif Sezgin ise "Keza ağabeyi Mehmet de öyle. Tedavisi bitip bir yere yerleşene kadar da bundan sonraki süreçte otelde ağırlayacağız. Enes'i kolay kolay bırakmayacağız gibi duruyor. Özellikle çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bizden habersiz kendi aralarında para toplayıp ufak tefek hediyeler almışlar. İnsanımızın bu duyarlılığı bizim için çok değerli. O yüzden çok mutluyuz. Keşke böyle hadiseler yaşanmasaydı ama biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ömür boyu Enes benim kardeşim. Şu an iyileşti, yürümeye başladı. Bundan sonraki süreçte aileyle kendine bir yer bulana kadar bizim kontrolümüz altında. Özellikle yönetim kurulu başkanımız tarafından eğitimleri ve konaklamaları karşılandı. O konuda rahat olsunlar. O, bizim bir evladımız olarak devamlı kalacak. Ağabeyi de, Enes de bundan sonra bizim kanatlarımızın altında” şeklinde konuştu.

"OMURGADA EĞRİLİK VE KAMBURLUK GELİŞMİŞTİ"

Enes'in ameliyat öncesi ve sonrasıyla ilgili sağlık durumu hakkında bilgi veren Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Bilgehan Tosun, "Yapılan tetkiklerin neticesinde omurgasında birden fazla seviyede kırık tespit ettik. Buna bağlı omurgada eğriliği ve bir miktar kamburluğu gelişmişti. Buna istinaden ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyatın da omurgaları vidalarla tutarak kamburluğun üstesinden geldik. Aynı zamanda hastamızın boyunun uzamasında bir aksaklık gelişmesin diye füzyon ameliyatı yapmadık. İleride çıkabilecek gibi vidalar yerleştirdik. Şu aşamada eğriliği ve kamburluğu düzeldi. Hastamızı hareketlendirdik. Yürümeye başladı, her şey yolunda gitti. Bundan sonra takip edeceğiz. İlerleyen dönemde yerleştirdiğimiz malzemeleri çıkartarak tekrar omurga büyümesinin devamını izleyeceğiz. Hastamızın taburculuğa da hazır olduğunu düşünüyorum. Yürüttük, dolaştırdık, keyfi de yerinde, ağrısı, sızısı yok. Hastanemizde rahat bir süreç geçirdi, konforlu görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ameliyatta yer alan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şükrü İnan ise "Bilgehan hocamla ameliyatı beraber gerçekleştirdik. Hastamız gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.