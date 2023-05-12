Egonu Vakıfbank'tan ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, Paola Egonu'nun takımdan ayrılacağını ifade etti.

Egonu Vakıfbank'tan ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi öncesi açıklamalar yapan Giovanni Guidetti, Paola Egonu ile yolların ayrılacağını söyledi.

''TUTAMADIK VE ÜZGÜNÜM''
Giovanni Guidetti, Corriere Torino'ya konuştu;
"Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız"

YENİ TAKIMI DUYURULDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya transfer olacak.
Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu transfer etmişti.

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