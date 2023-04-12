Eğrelti otu kilo verdiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eğrelti otunun faydaları dikkat çekti.

Eğrelti otu kilo vermek isteyenlere destekte bulunmaktadır.

EĞRELTİ OTU ZARARLI MI?

Zehirlidir. Tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir. Hekimlikte erkek eğreltiotu kullanılır. Gebeler ve kansızlar kullanamaz.

EĞRELTİ OTU NASIL KULLANILIR?

Eğrelti otunun farklı kullanım şekillerinin olduğunu söylemek mümkündür. Çiğ şekilde salatalarda kullanılabildiği gibi haşlanarak değişik yemeklerin arasına konulabiliyor. Eğrelti otu yaprakları kurutulup çay formuna getirilip kullanılabiliyor.

Eğrelti otu kullanımında dikkatli olunması gerekir. Bitkinin zehirli kısmı tüketilmemelidir. Çay formunda hazırlamak için kurutulmuş eğrelti yaprakları, sıcak suya konularak 5 dakika bekletilir ve içilir.