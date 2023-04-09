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Kilo vermek isteyen kalori saymalı mı

Uz. Dyt. Merve Yüksek, besin içerikleri ve kalori değerleri hakkında bilgi verdi, “Kalori saymayın” uyarısı yaptı:

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:58
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Kilo vermek isteyen kalori saymamalı

Kilo vermek isteyen kalori saymalı mı
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Besinlerden gelen enerjinin hücrelerde oluşması ve harcanması da “metabolizma” olarak adlandırılır. Vücudun görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için gün içinde tüketilen besinlerin önemi büyük. Bu besinler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu enerji sağlanır.

HER BESİNİN KALORİ İÇERİĞİ FARK OLUR

Paketli ürünlerin üzerinde, restoran veya iş yeri menülerinde, yemeklerin yanında, akıllı telefon ve saat uygulamalarında hemen hemen her yerde artık kalori değerleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Sindirim sisteminde sindirilip kanda emilebilen bütün besinler vücuda enerji sağlamaktadır. Fakat her besinin sağladığı enerji miktarının aynı olmadığı bilinmeli.
1 gram karbonhidrat: 4 kalori
1 gram protein: 4 kalori
1 gram yağ: 9 kalori

SADECE KALORİ KISITLAMASI İLE ZAYIFLANMAMALI

Vücuda gereken enerjiyi sağlamak için kaloriye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekenin üzerinde enerji alımı şişmanlamaya sebep olurken, ihtiyacın altında kalınması ise zayıflatır. Bu enerji dengesi mutlaka gözetilmelidir. Her kalori aynı değildir ve bu nedenle tüketilen gıdalar çok önemsenmelidir. Teoride olduğu gibi sadece kalori kısıtlaması yapmakla gerçekten sağlıklı bir şekilde zayıflanmamaktadır. 200 kalori değerinde bir poğaça ile aynı kaloride yoğurt yemenin vücuda etkileri aynı olmamaktadır.

PIRASA MI PİZZA MI?

Zayıflamak veya kilo korumak isteyen bireyler için kalori sayarak beslenmek doğru bir yöntem değildir. Örneğin belli miktarlarda pırasa ve pizza eşit kalori değerinde olabilir, ancak besin değerleri ve vücuda etkileri bambaşkadır. 1 dilim pizza sizi yeteri kadar doyurmazken; pırasa hem çok daha küçük porsiyonlarla doygunluk sağlar, hem de pırasada bulunan lifler daha kolay zayıflamanıza yardımcı olur. Pizzanın içeriğindeki beyaz un, işlenmiş et ürünleri ve yağın olumsuz etkileri ile sağlıklı bir sebze yemeğinin etkisi kesinlikle bir değil.

HER KALORİ AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Vücut tüketilen besinlere metabolik bir yanıt verir. Besinlerin termik etkisi adı verilen bu durumda yağ ve karbonhidrat alımından sonra enerji harcamasındaki artış % 6 civarında iken, proteinin oluşturduğu enerji artışı %30 civarındadır. Proteinler vücutta metabolize olurken daha fazla enerji harcatıyor.

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