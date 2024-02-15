Egzama temriye gibi deri hastalıklarında şikayetleri giderir. Karaciğer hastalıklarında faydalıdır. İşte o ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, insanların sağlıklarını korumak için doğal gıdaları seçmelerine yol açan bir eğilimdir.

Egzama ve temriye gibi cilt hastalıklarının belirtilerini azaltan ve karaciğer hastalıklarına iyi gelen şifalı bir bitki olan çayır kasımpatı otu keşfedildi.

Çayır kasımpatı otu nedir?

Dağlık ve çayırlık alanlarda büyüyen güzel çiçekli bir bitkidir. Kasımpatıya benzer.

Dalları küçüktür. Yeşil yaprakları dantelimsidir. Çiçeklerinin etrafında beyaz yaprakları vardır. Ortası altın sarısı renklidir. Çiçekleri yazın toplanarak kurutulur.

Faydaları:

İdrar arttırır. Terlemeyi sağlar. Böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olur. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Egzama, temriye gibi cilt hastalıklarının belirtilerini azaltır.

Egzama Nedir?

Ciltte kuruluk ve kaşıntıya neden olan kabarcıkların oluşmasıyla tanımlanır. Bu kabarcıklar kuruyup döküldüğünde, mikropların girmesine izin verebilir. Bu yüzden egzama hastalarında enfeksiyon sık görülür. Hastalık genelde çocuklukta başlar ama her yaşta ortaya çıkabilir. Sıklıkla yüz, saçlı deri, bacak, dirsek, diz arkası ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada elde görülür. Hastalığın nedeni; tipine göre değişir ama stres, alerji, tahriş veya kan dolaşımı sorunları olabilir. Alerjik egzama hastalığı, bireylerde alerjik nezle, astım gibi başka bağışıklık hastalıklarıyla bağlantılı olarak gelişebilir.