Ehliyet kursu ücretlerine ve harca yüzde 100 zam. Ehliyet almak isteyenler dikkat

Günümüz koşullarında en gerekli belgelerden biri de araç kullanabilmek için ehliyet oluyor. Öyle ki birçok iş kolunda işçi alımı yapılırken şartlar arasına “ehliyet sahibi olmak” ifadesi de yazılıyor.

Ancak yeni yılın gelmesiyle birlikte kalem kalem her şeye zam gelirken ehliyet kurslarına ve ehliyet harçlarına da zam geldiği ortaya çıktı.

Sürücüler tarafından en çok tercih edilen 'B' sınıfı ehliyet için sürücü kursu ve harç ücretleri 2024 yılında yüzde 100 arttı.

Yeni yılda, sürücü kurslarının ücreti 20 bin TL'yi geçti. Bu durum sürücü adaylarını maliyet açısından büyük zora soktu.

EHLİYET KURSLARININ FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Ehliyet kurusunun zammı genellikle valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirlenmektedir. 2024 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adayları, illere göre değişen ancak genel olarak ortalama 20 bin TL gibi bir ücret ödeyecek.

2024 yılı itibariyle sürücü belgesi harcı, B sınıfı sürücü belgesi için 3 bin 945 TL olarak belirlendi.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

'B' sınıfı ehliyet almak için gerekli şartlar şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sağlık raporu almak,

Sürücü belgesi sınavına girmek.

B sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler ise şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi,

Sağlık raporu,

2 adet vesikalık fotoğraf,

Sürücü belgesi harcı.

B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şunlardır:

Otomobil ve kamyonet

Ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları

B sınıfı bir ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin sonunda sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri gerekir.

B sınıfı ehliyet almak için başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen veya e- Devlet üzerinden yapılır.