2024 yılı için vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artması beklenirken ehliyet ve pasaport ücretleri de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Peki, ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?

2024 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek.

B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

2024 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

2024 TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.