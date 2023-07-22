Ehliyetsiz kullandığı arabayla kanala uçtu

Manavgat’ta kanala uçan otomobilde araç sürücüsü yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190’ar TL olmak üzere toplam 16 bin380 TL para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
Ehliyetsiz kullandığı arabayla kanala uçtu

Kaza, Hatipler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halindeki Hasan Hüseyin A.'nın kullandığı 51 ACD 331 plakalı otomobil, Hatipler rampasından indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yapmış olduğu sorgulamada ehliyeti olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 8 bin 190 TL, araç sahibine 8 bin 190 TL olmak üzere toplan 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

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