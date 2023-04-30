Ehliyetsiz sürücü ağaçlık alana uçtu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü ağaçlık alana uçtu

(İHA) Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Hürler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Muhammet K. (17), 16 ZB 138 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 20 metre savrularak ağaçlık alana uçtu.

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Kaza sebebiyle araç ters dönerken içinde bulunan sürücü Muhammet K. ve beraberindeki Onur K. (19) sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 5 metre yüksekliğindeki duvardan itfaiye merdiveni marifetiyle sağlık ekiplerime teslim edildi.

Yaralılar ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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