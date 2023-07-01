Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İHA

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesinde meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.