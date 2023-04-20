Ehliyetsiz sürücü rögar kapağı çalarken yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde ehliyetsiz olarak kullandığı otomobil ile rögar kapağı çalan hırsızlık şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü rögar kapağı çalarken yakalandı

İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde cadde ve sokaklarda bulunan rögar kapakları söküldü. Bu sırada devriye gezen jandarma ekibi, bir kişinin 42 M 1945 plakalı otomobile rögar kapaklarını yüklediğini fark etmesi üzerine aracı takibe başladı. Jandarma ekipleri tarafından bir süre sonra durdurulan aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü T.A. gözaltına alınırken, araçta bulunan rögar kapaklarına el konuldu.

İfadesini almak üzere jandarma karakoluna götürülen hırsızlık şüphelisi T.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rögar kapakları ise yetkililere teslim edildi.

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