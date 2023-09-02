Son yıllarda ülkemizde popüler olan ejder meyvesi Türkiye’de de üretilmeye başladı. Dikkat çekici görüntüsünün yanı sıra ejder meyvesinin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, ejder meyvesi faydaları neler? Ejder meyvesi neye iyi gelir?

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Ejder meyvesi, tropik bir meyvedir. En yaygın ismi ejder meyvesi olsa da çilek armudu, kaktüs meyvesi, pitaya ve dragon fruit olarak da adlandırılıyor.

Ejder meyvesinin ana vatanı Vietnam'dır. Vietnam'ın yanı sıra bu meyve Güney ve Orta Amerika, Meksika, Endonezya ve Malezya'da çok yaygın. Ejder meyvesi son yıllarda ülkemizde de üretiliyor ve oldukça verimli sonuçlar alınıyor.

Ejder meyvesi; C vitamini, lif, mineral, demir ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Birçok meyve ve sebze gibi, ejder meyvesinin faydaları da çok fazladır.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

Meyvenin faydalarından bazıları şu şekilde listelenebilir:

-Antioksidanlar açısından zengindir. Bu yüzden hücreleri kanser ve erken yaşlanma gibi hastalıklara yol açan serbest radikallerin zararlarından korur. Ayrıca vücudun bazı kronik hastalıklardan korunmasına etki eder.

-Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için vücuttaki demir seviyesini ve demirin emilimini artırır. Demir, oksijeni vücutta hareket ettirmek ve enerji vermek için önemlidir. C vitamini, vücudun demiri almasına ve kullanmasına yardımcı olur.

-Ejder meyvesinin faydalarından birisi kalp sağlığını koruması ve kanser riskini azaltmasıdır.

-Kötü kolesterolü azaltan betalainler içerir.

-İçindeki siyah tohumlar, kalbe iyi gelen omega-3 ve omega-9 yağ asitleri açısından zengindir.

-Bağırsakların sağlıklı şekilde çalışması için gerekli olan prebiyotikler bakımından zengindir.

-Ejder meyvesinin faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması da vardır. Yağ ve kolesterol olmaması ve besleyici yönü nedeniyle kilo kontrolünde etkilidir. Lif oranı yüksek oranda olduğundan öğünler arasında daha uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Ayrıca kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olması ejder meyvesinin faydaları arasında yer alıyor.

-Ejder meyvesindeki C vitamini ve karotenoidler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor Beyaz kan hücrelerini hasardan korur vücutta oluşabilecek çeşitli enfeksiyonu önler. Ejder meyvesinin faydalarından bir diğeri de vücuttaki yaraların hızlı iyileşmesini sağlamasıdır. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor

-Ejder meyvesi, laktobasiller ve bifidobakteriler gibi bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyen oligosakkaritler bakımında oldukça zengindir. Bu özelliği ile sağlıklı sindirim için bir hayli önemli olan bağırsak florasının artmasına yardımcı oluyor.. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı oluyor, sindirim kanalından düzgün geçişi kolaylaştırıyor, kabızlık, kolorektal kanseri ve irritabl bağırsak sendromunun önlenmesine yardımcı oluyor.

EJDER MEYVESİ NASIL YENİR?

Ejder meyvesinin faydalarından yararlanmak için kabuk kısmı değil, iç kısmı yenmelidir. Yeterince olgunlaşmış ise kabukları soyulduktan sonra keskin bir bıçakla uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Sonrasında arzuya göre dilimler halinde ya da küp küp kesilir.

Ayrıca ikiye bölerek etli kısmını bir kaşık yardımıyla çıkartılabilir. Ejder meyvesinin faydalarından yararlanmak için çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kokteyl ve smoothie'lerin içine, salatalara, tatlılara veya yoğurda eklenebilir.

Muz, ananas ve avokado gibi meyvelerle uyum sağladığı için bu tarz tropik meyvelerle birlikte tüketebilirsiniz.