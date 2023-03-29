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Ejder Meyvesinin yararları neler

Ejder meyvesi; diğer ismi ile pitaya ya da dragon meyvesi kaktüsgiller ailesiden sıcak ve tropikal iklimi seven bir tür meyvedir. Peki ya yararları? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:17
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Ejder Meyvesinin yararları nelerdir

Ejder Meyvesinin yararları neler
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Editör: Yaşar Gürsoy

Bu meyve hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile adından söz ettiriyor. Esasen tropikal iklim bölgelerinde, orta amerikada yaygın yetişen evde meyvesi ülkemiz topraklarında da bazı bölgelerimde kolayca yetişir.

Antalya ve Muğla ejder meyvesi yetiştirme faliyetlerinin en yaygın olduğu illerimizdir. Ayrıca İzmir’de de özel seralar içinde pitaya tarımı yapılmakta.

EJDER MEYVESİ YARARLARI NELER?

Eşsiz bir magnezyum kaynağıdır.

Lif içeriği oldukça yüksektir.

Sindirim sistemi ve bağırsak dostu bir meyvedir.

Bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin üremesini teşvik eder.

Yüksek C vitamini ve karotenoid içeriği ile bağışıklığı güçlendirir.

Vücudumuzda vitamin emilimini arttırcı etkiye sahiptir.

Yapılan çalışmalar sonucunda dragon meyvesinin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olabileceği ortaya konmuştur.

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