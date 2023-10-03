Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona eriyor. İlk taksit dönemini kaçıranların ne kadar faiz ödeyeceği ortaya çıktı.

Ek MTV'yi ödemeyenler dikkat! Gecikme faizi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra oluşan finansman ihtiyacı sebebiyle ek MTV düzenlemesi çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınan Ek MTV konusunda alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddedildi. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

6 EYLÜL'E KADAR ÖDENMESİ GEREKİYORDU: FAİZ GELDİ

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek.

EK MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

EK MTV’Yİ ÖDEMEYENLERE NE OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilen bir başka husus da ek vergiyi ödemeyenlere ne olacağı…

Dünya gazetesi yazarı Gündüz, merak edilen soruyu şöyle yanıtladı:

“Herhangi bir ceza uygulanması söz konusu değil. Ek MTV’nin ödemesi yapılmayan taksitinin gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmezse haciz dahil cebri takip süreci başlar. Aracın muayenesi, devri gibi işlemler bu borç ödenmeden yapılamaz.”

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