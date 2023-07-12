Ek vergi gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a “Ek vergi gelecek mi” sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ek bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmediklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Gürer, emekli ve memura maaş verileceği zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonu düşük gösterdiğini dikkat çekerek, "TÜİK bunu nasıl yapıyor, bu da ayrı bir beceri. Türkiye'de hesaplama yöntemleri yalnızca bu emekliye veya memura maaş yansımasında olacak süreç mi bir enflasyonu şekillendiriyor. Verilen alım gücü daha önce vermediğiniz dönemdeki alım gücünün altına düşüyor, o zaman verilmiş olmuyor" diye konuştu.

"EK BÜTÇEYİ YENİ VERGİ VARSAYIMIYLA GETİRMEDİK"

Gürer’in konuşmasının ardından yeniden söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni bütçeyi, yeni vergi varsayımı ile getirmediklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, Gürer’in “Ek vergi gelecek mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu ek bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik, mevcut vergiler bir de tabii ki şu anda Meclisimizde tartışılmakta olan değişiklikler temelinde bir tasarımla getirdik, yeni vergi söz konusu değil.”