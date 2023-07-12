Ek vergi gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cevdet Yılmaz, ek bütçe görüşmelerinde CHP'li Gürer tarafından yöneltilen “Ek vergi gelecek mi” sorusuna yanıt verdi.

Ek vergi gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a “Ek vergi gelecek mi” sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise ek bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmediklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Gürer, emekli ve memura maaş verileceği zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonu düşük gösterdiğini dikkat çekerek, "TÜİK bunu nasıl yapıyor, bu da ayrı bir beceri. Türkiye'de hesaplama yöntemleri yalnızca bu emekliye veya memura maaş yansımasında olacak süreç mi bir enflasyonu şekillendiriyor. Verilen alım gücü daha önce vermediğiniz dönemdeki alım gücünün altına düşüyor, o zaman verilmiş olmuyor" diye konuştu.

"EK BÜTÇEYİ YENİ VERGİ VARSAYIMIYLA GETİRMEDİK"

Gürer’in konuşmasının ardından yeniden söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni bütçeyi, yeni vergi varsayımı ile getirmediklerini belirtti.

Cevdet Yılmaz, Gürer’in “Ek vergi gelecek mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu ek bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik, mevcut vergiler bir de tabii ki şu anda Meclisimizde tartışılmakta olan değişiklikler temelinde bir tasarımla getirdik, yeni vergi söz konusu değil.”

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü Güncel
Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü
Son Dakika... Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nde Güncel
Son Dakika... Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nde
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek Dünya
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek
Milas'ta orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor Güncel
Milas'ta orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor
Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti Güncel
Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı Güncel
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi Magazin
Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi