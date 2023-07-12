Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak

Mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş, her geçen güne yeni zam haberiyle başlamamızın karikatürünü çizdi.

Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak

Karikatürist Emre Ulaş, hayat pahalılığının ve art arda gelen zamların insanlar üzerindeki etkisini çizdi.

Markette ve pazarda etiketlerin sürekli güncelleniyor oluşu hem piyasayı takip edememeye hem de ceplerimize doğrudan etki ederken pahalılık ve yüksek enflasyonun hayatlarımızdaki olumsuz etkisi inkar edilemeyecek kadar ortada.

Vatandaşlar, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yaparken enflasyonun altında da ezilmeye devam ediyor.

"ZAMLARIN VE VERGİLERİN AYARI İYİCE KAÇTI"

Karikatürist Emre Ulaş yine unutulmayacak bir çizime imza attı. "Vicdansız zamlar sebep, nefsi müdafaa sonuç" başlığıyla paylaşılan karikatürde kalem kalem her şeye zam gelmesi ve vergilerin çokluğundan zorlanan vatandaşları gören bakanın Erdoğan'a "Efendim zamların ve vergilerin ayarı iyice kaçtı... Daha fazla tehlike arz etmeden bi kısmını alsak iyi olacak" dediği görülüyor." dediği görüldü.

İŞTE O KARİKATÜR

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