Mehmet Şimşek o artışa dikkat çekti. Hedefini açıkladı

Şimşek, son dönemde vergilerde yapılan zamların cari açığı azaltmak için gerekli olduğunu belirtti. Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Dış kaynak arayışı

Şimşek, 'piyasaların sevdiği bir isim' olarak tanımlanmasına rağmen, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi henüz güçlenmedi. Bu nedenle Şimşek, seçimden sonra dış kaynak bulmak için Körfez ülkelerine yönelmiş ve ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirmişti.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da NATO liderler zirvesinden sonra BAE'ye gideceğini ve yatırım anlaşmalarının imzalanacağını açıklamıştı.

Yılmaz ve Şimşek, 9 Temmuz'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelmişti.

Yılmaz, görüşmeyi Twitter hesabından duyurmuştu.