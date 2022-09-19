Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalandı! Flaşlar patlayınca küplere bindi

Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz ve sevgilisi, Contemporary İstanbul'un partisine katıldı. Partide bir köşede kız arkadaşı ile öpüşürken yakalanan Daymaz, gazetecilere sitem etti.

Görüntülendiğini fark eden Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti. Daymaz ''Böyle de olur mu? Siz biraz evvel bizden poz istemediniz mi? Bu ne şimdi '' diyerek tepkisini dile getirdi.

Oturduğu yerden sinirli bir tavırla gazetecilerin yanına gelen Daymaz ''Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah’tan yanımdaki öptüm kız benim kız arkadaşım'' diyerek sözlerine devam etti.



