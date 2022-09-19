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Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalandı! Flaşlar patlayınca küplere bindi

Contemporary İstanbul etkinliğinin partisine katılan oyuncu Ekin Mert Daymaz, partide kız arkadaşıyla öpüşürken objektiflere takıldı. Flaşlar patlayınca görüntülendiğini fark eden oyuncu sinirlerine hakim olamadı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 11:46
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Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalanınca küplere bindi

Ekin Mert Daymaz öpüşürken yakalandı! Flaşlar patlayınca küplere bindi
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Ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz ve sevgilisi, Contemporary İstanbul'un partisine katıldı. Partide bir köşede kız arkadaşı ile öpüşürken yakalanan Daymaz, gazetecilere sitem etti.

Görüntülendiğini fark eden Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti. Daymaz ''Böyle de olur mu? Siz biraz evvel bizden poz istemediniz mi? Bu ne şimdi '' diyerek tepkisini dile getirdi. 

Oturduğu yerden sinirli bir tavırla gazetecilerin yanına gelen Daymaz ''Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah’tan yanımdaki öptüm kız benim kız arkadaşım'' diyerek sözlerine devam etti. 


 

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