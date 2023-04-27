Ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu yolu açmak için çalışma yürütüyor.

Ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor

Kışın sert geçtiği Hakkari'de, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'daki İkiyaka, Sat Gölleri ve Göllerbaşı bölgesinde kapalı yolun açılması için 5 gün önce çalışma başlatan ekipler, kar kalınlığının bazı yerlerde 7 metreyi bulması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Bölgede 3 iş makinesi ve 7 personelle yürütülen çalışmada, yolun 3 kilometrelik bölümü 5 günde açılabildi. Ekipler, 10 gün içinde bölgeye ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-7.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-6.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-5.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-4.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-3.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-2.jpg

hakkaride-ekipler-nisanda-da-metrelerce-karla-mucadele-ediyor-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı
Konsantrasyonu artıran 7 besin Şifalı Bitkiler
Konsantrasyonu artıran 7 besin