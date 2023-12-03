Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama geldi

2024'e girmeye sayılı günler kala ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yeni yılda zam yapılıp yapılmayacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanından açıklama geldi

Kasım ayının başında un fiyatlarına yapılan zam sonrasında ekmeğin fiyatı 8 lira olarak belirlenmişti. Fakat İstanbul'da ekmeğin fiyatları ilçeden ilçeye, fırından fırına değişiklik gösteriyordu.

Zam fiyatlarından fırınlar arasında bile farklılıkların gözükmesi üzerine şikayetler yoğunlaşınca İstanbul Valisi Davut Gül, denetimlerin artırılması için belediyeleri fiyat denetimi yapamaya davet ettiğini açıklamıştı.

YENİ YILDA ZAM GELECEK Mİ?

Sürekli artan ekmek fiyatlarının yeni yılda artıp artmayacağı, artarsa da ne kadar artacağı ise şimdiden merak konusu olunca Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konu hakkında Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Balcı, asgari ücretin artması ile birlikte birçok ürüne de zam geleceğini, bununla beraber ekmek fiyatlarına da zam gelmesinin muhtemel olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul'da da ekmeği 240-250 gram yapıp 10 TL'den satan işletmeler var. Bir ekmek 8 liraya satılıyorsa İstanbul'un her yerinde böyle olmalı. Gramı yüksek olsa bile 10 liradan satılması doğru değil.

4-5 ilçede 10 liradan satılıyor. Zincir markette 10 lira değil. Denetimlerle en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor.

Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak.

Asgari ücrette ne kadar artış olursa çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi maliyet artışı ciddi maliyet arışı oluşturacak. Ocakta ekmek fiyatlarında artış olabilir."

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