Vali bile ekmek fiyatlarına isyan etti. Denetim çağırısı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi.

KAYNAK: İHA
Vali bile ekmek fiyatlarına isyan etti. Denetim çağırısı

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Vali Gül başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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EKMEK FİYATLARINA DENETİM ÇAĞIRISI

Vali Davut Gül, yaptığı konuşmada İstanbul’daki ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe de değindi. İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu vurgulayan Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi.

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“SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK EN KESİN ÇÖZÜM”

Sunum yapan belediye başkanları sorunları dile getirirken, ortak sorun hanesinde ise sahipsiz sokak hayvanları yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanları konusundaki en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi.

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Kısırlaştırmanın en kesin çözüm olduğunu söyleyen Gül, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da mevcut sorunu dizginleme noktasında sonuç verebileceğini belirtti. İstanbul’da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili tüm çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını vurguladı.

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“İSTANBUL’DA HER MAHALLEDE AFET GÖNÜLLÜLERİ OLACAK”

Vali Gül, yaptığı açıklamada ayrıca, “Afetlerde gönüllü olma meselesi oldukça önemli. İstanbul’umuz büyük bir şehir. Afet durumunda müdahale noktasında her mahallede gönüllüler organize olmalı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi önemli. Her ilçe sıfır atık konusunda çalışmaları ile katkıda bulunuyor. İstanbul Valiliği olarak Bir Çocuk Bir Dilek projesi ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı çocuklarımızın 3 dileğinden birini gerçekleştiriyoruz. Kamu açısından bu dilekler zaten gerçekleştiriliyor, belediyeler olarak sizlerin de projeye destek vermesi çok önemli. Hepinize katkılarınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Toplantı, yapılan istişareler ile sona erdi.

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