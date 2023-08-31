Ekmek almak için evden çıktı kahvehane saldırısında hayatını kaybetti

Güngören’de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Kan’ın ekmek almaya giderken kayınpederini görünce çay içmek için içeri girdiği ve kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Ekmek almak için evden çıktı kahvehane saldırısında hayatını kaybetti

İstanbul'un Güngören ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı sonrası kahvehane içerisinde bulunan kişilerin de karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmanın ortasında kalan 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşında bir çocuk babası olan Burak Kan’ın ekmek almak için evden çıktığı ve burada kahvehanede kayınpederini görüp yanına oturduğu sırada kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kan'ın cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Burak Kan’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen yakınlarından Bekir Custan “Olayın tam nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bu tür katillerin cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir an önce yakalanıp devlete hesap vermesini istiyoruz. Bu bizim için büyük bir acı. Bugün bize yarın bir başkasına olmasını istemiyoruz. Kendisi evden çıkıp ekmek almaya gidiyor. Bu sırada kahvehanede kayınbabasının oturduğunu görüyor kendisi de yanına gidiyor. Yoldan geçenler bu arada kahvehaneyi tarıyor. Sadece orada oturduğu için ölüyor olayla ilgisi alakası yok. Diğer kişi de o sırada vatandaş yoldan geçerken hayatını kaybediyor” diye konuştu.

Otopsi işlemlerinin ardından Burak Kan’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Okmeydanı Cem evine götürüldü

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