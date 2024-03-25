Ekmek arası ruhsatsız silah. Jandarma ele geçirdi

Kaynak: İHA
Ekmek arası ruhsatsız silah. Jandarma ele geçirdi
Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada ekmeğin içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca yakalandı.

'Yok artık' dedirtecek olay Gümüşhane'de meydana geldi. Kürtün ilçesindeki jandarma ekipleri, ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bir kişinin şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarını alması üzerine gerçekleşti.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde M.Ç'ye ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı incelemeye başladı.

silah-aa-2203829.jpg

EKMEK ARASI RUHSATSIZ TABANCA

Ekipler, yaptıkları incelemede ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ruhsatsız tabancayı bulan ekipler, M.Ç'yi gözaltına aldı ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Son Haberler
Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek Teknoloji
Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek
Van’da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı Yerel Haberler
Van’da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
THY pilotu 30 günde 2 dünya rekoru kırdı Gündem
THY pilotu 30 günde 2 dünya rekoru kırdı
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı Ekonomi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
Murat Kurum: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız Siyaset
Murat Kurum: İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmek zorundayız
İşte adı üstünde olan ve şeker hastalarına iyi gelen ot Şifalı Bitkiler
İşte adı üstünde olan ve şeker hastalarına iyi gelen ot