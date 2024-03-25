Ekmek arası ruhsatsız silah. Jandarma ele geçirdi

'Yok artık' dedirtecek olay Gümüşhane'de meydana geldi. Kürtün ilçesindeki jandarma ekipleri, ekmek arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Olay, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bir kişinin şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarını alması üzerine gerçekleşti.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde M.Ç'ye ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı incelemeye başladı.
EKMEK ARASI RUHSATSIZ TABANCA
Ekipler, yaptıkları incelemede ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ruhsatsız tabancayı bulan ekipler, M.Ç'yi gözaltına aldı ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.