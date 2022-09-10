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Geçen eylülde 2.50 TL olan ekmeğe dev zam ufukta göründü  

Geçen sene eylül ayında 200 gram ekmek 2 buçuk liraya satılırken, bugün ise 210 gram ekmek semtine göre 4 ila 5 TL arasında değişen fiyatla tüketiliyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğe dev zam geleceğini, fiyatının 6 TL'yi geçeceğini söyledi. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:46
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:29
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıkladı. Geçen eylülde 2.50 TL olan ekmeğe dev zam ufukta göründü  

Geçen eylülde 2.50 TL olan ekmeğe dev zam ufukta göründü  
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Karar'dan Sacide Demir'in haberine göre, Eylül ayının başında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ise yine sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 49,5 zam yapmıştı. 

Enerji zamlarının otomobilden giyime kadar birçok sektörde etiketlere zam olarak yansıması beklenirken, ekmek fiyatına zam geleceği belirtildi.

Halihazırda İstanbul’da semtine göre 4 ila 5 TL arasında satılan 210 gramlık ekmeğin maliyetinin 5 lira 70 kuruşu bulduğunu söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmek fiyatına artan enerji maliyetlerinden dolayı zam geleceğini söyledi.

"YÜZDE 50 ZAM ŞART"

Yakın bir zamanda İstanbul'da ekmeğin 6 liradan satılabileceğini vurgulayan Kolivar, 6 liranın bile maliyetleri kurtarmadığını ekmeğin bugünkü maliyetlerle 7 buçuk liradan satılması gerektiğini söyledi.

Kolivar, "Geçen sene eylül ayında 200 gram ekmek 2 buçuk liraydı, kilosu ise 12 lira 50 kuruştu. Bu sene ise 200 gram ekmek 4 lira, kilosu ise 19 liraya çıktı. Toplamda ekmeğe yüzde 53 zam yapılırken, maliyetler ise başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere tüm girdiler yüzde 200-300’den fazla arttı. Geçen sene 150 liraya aldığımız maya bu sene 350 liraya çıktı. Bunların yanı sıra işçilik maliyetleri de sigorta primleri ve benzer giderler de yüzde 100’e yakın arttı" dedi. 

BAZI SEMTLERDE 5 TL

"İstanbul’da ekmeğin pahalı oluşunun sebebi ruhsatsız fırınlar" diyen Kolivar "Çünkü onlar ruhsatlı olan fırınların kapasitelerini düşürüyor. Ruhsatsız fırınlar olmasa, maliyetler aynı kalsa dahi üretim kapasitemiz artacağı için zam yapmak zorunda kalmazdık. Ankara’ya bakın. Ankara’nın ekmek fiyatlarıyla ilgili haber çok fazla yapılmaz. Toplam 400 fırını var ve hepsi ruhsatlı. Bizde sadece üretim izni olmayan 400 fırın var. Bunlar kapasitemizi azalttığı için fiyatlar yükseliyor." diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı Temmuz ayında alınan kararla 4 TL’ye yükseltilmişti. Bazı fırınlarda ise ekmek 5 TL'den satılıyor.

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Abbas
10.09.2022 13:58
Ekmek güneşte pişmiyor, elektriğe gaza 0-300 zam oldu, ekmeğe olması normal, hala bunlara oy verenler normal değil  
 
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