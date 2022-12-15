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Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi

"Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” dediği için geçmişte gözaltına alınan Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:02
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi

Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki “Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor”  dediği için 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından, 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kolivar hakkındaki yargılama, İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 7 Nisan'da başlayacak.

Kolivar, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliyesine karar verilmişti. (DHA) 

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﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
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