Ekmeğin 10 TL olması istendi. İşte uçuştaki Türkiye

Seçim sonrası Dolar, Euro ve Altın’ın durdurulamaz yükselişi ve akaryakıtlardaki fiyat artışları başta olmak üzere süregelen zam yağmuru sırasına şimdi de ekmek eklendi.

Ekmeğin 10 TL olması istendi. İşte uçuştaki Türkiye

Medyascope'tan Ayşegül Karagöz'e konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da ekmeğe Haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapılması gerektiğini söyledi.

10 TL OLMASI ŞART

Cihan Kolivar, ekmeğin 10 TL olmasının şart olduğunu, ve gramajlarında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, ‘’Zam yapılmak için geç kalındı. Asgari ücret artacak, sonra sigorta primleri artacak. 260-280 gram ekmek 10 lira olmalı. Piyasada bozukluk kalmadı, bir-iki lira zammı bitti, fırıncıya kazandırıp belli aralıklarla zam yapılmalı, belli aralıklarla durmalı. Haziran ayından itibaren işçinin, fırıncının mağdur olmaması açısından ekmeğin 10 TL olması şart.’’ dedi.

Cihan Kolivar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun dışındaki unlarda fiyat farkının 250-300 TL’ye kadar çıktığını belirterek, ’’Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 350-360 TL arasında değişen bir fiyata bize un veriyordu. Yaklaşık 10 gündür TMO’nun unu yok. Haziran ayında da vermeyeceklerini söylüyorlar. TMO unu olmayınca en az 250-300 TL un farkı oluyor.’’ şeklinde konuştu.

İLÇELERDEKİ EKMEK FİYATLARI AYNI OLMAMALI

Fırın kiralarının ilçeden ilçeye göre değiştiğini, bundan sebeple ilçeler arasında ekmek fiyatlarının farklı olmasını savunan Kolivar, ‘’ Bizi yönetenler diyor ki, ilçelerde ekmek fiyatı aynı olsun. Bugün Beşiktaş, Sarıyer, Şişli’de normal bir fırının kirası 60-70 bin lira. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa’da 15 bin lira. Gaziosmanpaşa ve Beşiktaş’ta ekmek fiyatı aynı olabilir mi? İlçelerde oturan insanların alım güçleri aynı mı?’’ ifadelerini kullandı.

CİHAN KOLİVAR KİMDİR?

Ekmeğe zam yapılması gerektiğini belirterek gündem olan Cihan Kolivar, en son HaberTürk TV ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanarak, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dediği için tutuklanıp 9 gün sonra tahliye edilmişti.

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