Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Kolivar, "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler var" dediği için cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmış, "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil" demişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yaşamını yitirdi. Siroza bağlı kalp krizi nedeniyle vefat eden Kolivar, 67 yaşındaydı. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kolivar, iki sene önce katıldığı bir TV programında fazla ekmek yiyen toplumların gelişmediğini söylemiş, sözlerinin yanlış anlaşılmasıyla tutuklanmıştı. Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanan Kolivar, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada da "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil" ifadesini kullanmıştı.

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