Cihan Kolivar canlı yayında konuştu: Hırsız olsaydım, cezaevine gitmezdim

Katıldığı bir canlı yayında, bilimsel olduğunu iddia ederek “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor” diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklanıp 9 gün cezaevinde kalmıştı.

“Cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklanan Cihan Kolivar tahliye oldu.

"BEN EĞER HIRSIZ OLSAYDIM, CEZEVİNE GİTMEYECEKTİM"

Kolivar, serbest kaldıktan sonra yeniden bir canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Kolivar, "Ben eğer hırsız olsaydım, eroin tüccarı olsaydım, katil olsaydım bu tip meziyetlerim olsaydı ben o cezevine gitmeyecektim. Anayasal fikrimi açıkladığım için oraya gittim" ifadelerini kullandı.

"EKMEK PAHALI OLUNCA VATANDAŞ HÜKÜMETİ SUÇLUYOR"

Kolivar canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmiştim. Bu belediyeler satıyor seni. Ekmek pahalı olunca vatandaş hükümeti suçluyor. Gerçi onu kaldırdılar artık Allah yaptı diyorlar. Ben hükümet yapmadığı tezini savunuyordum. Yerel yönetimlerden kaynaklı.

"BU TELEVİZYONCULAR TOPLUMLA MİLLETİ AYIRAMAYACAK KADAR CAHİL Mİ?"

Toplumla ilgili sözlerimi daha önce başka bir televizyon kanalında söyledim. Dan diye dememişim de bebeklere yumurta süt yedirin demişim, beyinleri gelişsin demişim. Bu televizyoncular toplumla milleti ayıramayacak kadar cahil mi? Ben toplum diyorum vay sen Türk milletine hakaret ettin. Milletle ne alakası var?”

NE OLMUŞTU?

Cihan Kolivar, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti. Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolivar’ın bu sözleri üzerine resen soruşturma başlatmış; Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kolivar, eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla 9 Kasım 2022’de tutuklanmıştı.