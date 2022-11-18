﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme

Ekmek Üreticileri Sendikası Cihan Kolivar, Habertürk TV’de katıldığı bir programda, ekmek fiyatına gelen zamlar ve ekmeğin kaç TL olması gerektiği ile ilgili tartışma sırasında, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir" demişti. Program sunucusu Afşin Yurdakul'un sözünü açmasını istemesi üzerine Kolivar, "Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye’de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere’de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” diye konuşmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolivar’ın bu sözleri üzerine resen soruşturma başlatmış; Kolivar, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kolivar, eski tarihli sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla 9 Kasım 2022’de tutuklanmıştı.

Kolivar’ın avukatı Bilge Çiftçi, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu. Çiftçi, “Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. Müvekkilim Cihan Kolivar tahliye ediliyor. Adalet geç de olsa tecelli ediyor” dedi.



Öte yandan tahliye edildikten sonra ilk açıklamasını TELE1’de bağlandığı canlı yayında yapan Kolivar, şunları dile getirdi:

“HİÇBİR POLİTİKACIYLA ÇEKİLMİŞ BİR RESMİM BİLE YOK”

“Benim o tweetlerimde Cumhurbaşkanı’na hakaret yok. Bir de birinin tweetine ceza vermişim. Buğday, beton olursa bir daha pahalı yersiniz diye. Onlarda bir TV kanalının yaptığı şeye göre bizi tutukladı. Bir saat bekletti savcı artık kimden haber bekliyorsa. Ama hiç Cumhurbaşkanı, hele bunu hazırlıyanlar bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde her şeyin sahibi Cumhurbaşkanı. Bir şeyin sahibine nasıl çalışıyorsun dersin. En son düşüneceğim şey bu. Politika ile alakam yok. Sayın Kılıçdaroğlu, oğlumu aramış. Adaletsizlik olduğu için onun kapsamına girdiğim için aramış herhalde. Hiçbir politikacı ile bir resmim bile yok. O kanalları biliyorum. Benim huyum var ben sadece helallik veririm. 2023 Haziran’dan sonra hak hukuk adalet gelecek.”

“BİR PARTİNİN ÇAYINI BİLE İÇMEM”

Silivri açıklamasına da açıklık getiren Kolivar, “Adaletin olmadığı yerde Allah’da yüzünüze bakmaz. Canan hanımı anneme benzetiyorum rahmetli. Herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimseyi de aramadım. Bana arkadan yardımcı olan, herkese teşekkür ediyorum. Zaten bir şeye katılırsam tek katılacağım TV TELE1’dir. Ya ben politikacı değilim. Burası soğuk mu deyince yoo soğuk değil dedim. Ben politika yapmıyorum aklıma öyle bir şey gelmedi. Bir spor kulübü üyesi bile değilim. Bir partinin çayını bile içmem. Samimi şekilde soğuk değil sıcak dedim. Kaloriferler yanmıyor diye yazılar yazmışlar. Benim evim sitede yanınca ısınıyor zaten.” şeklinde konuştu.

“BEĞENMEDİĞİM HER ŞEYİ SÖYLERİM”

Kolivar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Benim bir huyum var Allah’ımı severim. Allah’dan namussuzlar korkar. Ben fikrimi söylerim ama dine hakaret etmem. Cumhurbaşkanı’nı diploması mesele olunca Metin Külünk, 'peygamberin diploması var mı?' dedi. O zaman niye ona demediler peygamber kutsal diye. Bunlarla ilgili şeyleri sonra açıklayacağım. Onlar yaptığı için onlar mübah, ben korkmam fikrimi açıklarım. Bugünler geçecek. Benim vatanımla ilgili bana kimse kötü dedirtemez. Parti gelir gider beni ilgilendirmez. Vatan kutsaldır. Bayrak inmez ezan susmaz diyenlerden değilim. O askere gitmeyenler. Parti başka, beğenmediğim her şeyi söylerim. Benim bütün anlattıklarım ekmekle. Mesleğim de o. Her dediğimde de şunu demişim. Bu anlatıklarım sadece İstanbul için geçerli demişim”