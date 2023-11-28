Ekonomi mi daha kötü durumda yoksa insanlar mı biz karar veremedik... Buyrun videoya...

Bir sosyal medya kullanıcısı kadınlara sordu; "Sevgilini aldatır mısın?" Gençler söyledikleri meblağlar örneğin 100-150 bin lira verilirse sevgililerini aldatacaklarını söyledi. Hatta birkaç kişi zaten daha önce aldattığını itiraf etti. O video sosyal medyada tepki topladı. "Biz kime güveneceğiz" dediler

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekonomi mi daha kötü durumda yoksa insanlar mı biz karar veremedik... Buyrun videoya...

Bir sosyal medya kullanıcısı kadınlara sordu; "Sevgilini aldatır mısın?" Gençler söyledikleri meblağlar örneğin 100-150 bin lira verilirse sevgililerini aldatacaklarını söyledi. Hatta birkaç kişi zaten daha önce aldattığını itiraf etti. O video sosyal medyada tepki topladı.
"Biz kime güveneceğiz" dediler

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