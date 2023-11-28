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Deniz taşıp kafenin içine kayaları topladı
Deniz taşıp kafenin içine kayaları topladı
İskenderun'da taşan denizle birlikte bir kafenin içi kayalarla doldu.
28 Kasım 2023 / 21:43
KAYNAK: Haber Merkezi
İskenderun'da taşan denizle birlikte bir kafenin içi kayalarla doldu.
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