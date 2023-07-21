Ekonomiden şikayet eden emekli Süleyman Soylu'yu Ohh diyerek taklit etti

Sokak röportajında konuşan bir emekli ekonomiden yakındı. Süleyman Soylu'yu taklit eden vatandaş "Ohh, ot yiyecekler. Oy verene hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Ekonomiden şikayet eden emekli Süleyman Soylu'yu Ohh diyerek taklit etti

Her geçen gün sokak röportajına ekonomi ile ilgili vatandaşlar isyan ediyor.

Bu kez de emekli bir vatandaş kendisine uzatılan mikrofona ekonomiden dert yandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taklit eden vatandaş, "Ohh, ot yiyecekler. Oy verene hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"AVRUPA NEREDE KISKANIYOR? ANTALYA'DA ALANYA'DA GEZİYOR"

Seçimler bitti, sokak röportajlarının gündeminde zamlar var. GUGE TV isimli Youtube kanalına konuşan vatandaş şunları söyledi:

"Emeklinin durumu ne olacak abi? Ayaklar altında eziliyoruz. Ben göremiyorum, hani nerede lüks yaşıyoruz? Onlar zenginleriz. Ben emekliyim. Yüzde 20 zam yaptı. 7400 alıyorum ben. 5500, yüzde 25 ne yapar ya? Hani gaz bulmuştuk Gabar'da? Fiyatlar uçup gidecek. Bunlar iyi günlerimiz. Hani Soylu'nun bir lafı vardı: Oohh! Bu halk ot yiyecek ot, ot yesinler. Oy vermedim, verenlere da hakkımı helal etmiyorum. İki elim yakalarında. Emekliyim, çalışıyorum. Avrupa nerede kıskanıyor? Avrupa'nın emeklisi burada geziyor, gidin Alanya'ya

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