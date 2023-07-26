Muhalif seçmene küfürler savuran Mehmet Özışık: Müjde diye verdiğiniz her şeye zam geldi

Seçim sonuçlarını değerlendirirken muhalif seçmene küfürler savuran Özışık, ardı ardına gelen zamlardan sonra sert sözlerle iktidara yüklendi.

Muhalif seçmene küfürler savuran Mehmet Özışık: Müjde diye verdiğiniz her şeye zam geldi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş Gazeteci Mehmet Özışık, Youtube kanalında yaptığı programda iktidarı sert sözlerle eleştirilerdi.

Mehmet Özışık, seçim sonuçlarını değerlendirdiği programında “Çarşaflı, başörtülü, fesli insanları görmek istemiyorsan ananın apış arasına kadar yolun var” diyerek muhalefete oy veren seçmene küfürler savurmuştu.

Vatandaşın belini büken zamlardan sonra "Erdoğan sevenlerini kahreden konuşma" adlı bir video paylaştı.

Özışık kendi programında yaptığı konuşmada "Müjde müjde dediğiniz her şeye zam geliyor. 'Böyle olacağını bilseydim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim' diyenlerin sayısı az değil" dedi.

"İNSANLAR ARTIK ERDOĞAN'IN SELAMINI ALMIYOR"

Paylaştığı videoda iktidarı eleştiren Özışık şöyle konuştu:

Seçim öncesine kadar Erdoğan'ın önünü kesiyordu vatandaş, geçen bir video izledim içim acıdı, Erdoğan selam veriyor, artık selamını almıyor insanlar. Bugün aynı ortam yok. İnsanlar 'bu kadar olmaz' diyor. Erdoğan'ın son görevidir.

"MÜJDE' DİYE VERDİĞİNİZ HER ŞEYE ZAM GELDİ"

Milletin arasında dolaşıyorum; yemin ediyorum, 'Böyle olacağını bilseydim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim' diyenlerin sayısı az değil.

"'Gabar'da petrol bulduk, fışkırıyor fışkırıyor. Petrol bulduk, yedi ceddimize yeter' bunları söylerken gözlerimizin içine bakıyor. Seninle alay ediyor. Ne oldu Mehmet Bey, 'müjde' diye verdiğiniz her şeye zam geldi.

Petrol buluyoruz, petrolün fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkıyor. 30 da yetmiyor 36'ya çıkıyor. Yarın 40'a dayayacaklar.

Doğal gaz buluyoruz, doğal gaza zam geliyor. Hakikaten bunlar size normal geliyor mu? Ben kafayı sıyıracağım.

Hayat nasıl yaşanılmaz bir hal aldı. Bunun sitemini dile getiriyorsun, sitem edenler oluyor.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN ŞEYTAN OLMAK İSTEMİYORUM"

Ya fiyatlara müdahale edeceksin ya da maaşlara düzeltme yapacaksın. Bu denge çubuğunu oturtun susmazsam namerdim. İktidarın kendisi kendisini eleştiriyor onlara laf yok, ama ben eleştirince bilmem ne...

'Yerel seçimlerde bana oy verin' diyebilecek yüzleri kalacak mı?

Benim bu dostane uyarılarım nedeniyle beni istediğiniz köyden kovabilirsiniz. Ben köyümü değiştiririm ama doğru bildiğimden geri adım atmam.

Siz kendinizi dava adamı olarak ilan ettiniz. Sizin mantığınıza göre ne dava benim davamdır ne lider benim liderimdir. Ben üç maymunu oynayacak kadar rezil bir hayatla karşınıza geleceğime hiç gelmem, tasımı tarağımı toplar gider evime yatarım.

Haksızlık karşısında susan şeytan olmak istemiyorum.

İlgili Haberler
Altın fiyatları gerileyecek mi? Kuyumcular Odası Başkanı gerekçeleriyle anlattı
TBMM’de vatandaşı korkutan sözler: Bu zamlar daha fragman
Ekonomiden şikayet eden emekli Süleyman Soylu'yu Ohh diyerek taklit etti
Karamollaoğlu'ndan zam isyanı. AKP’ye oy veren vatandaşlara seslendi
Gabar'da petrol fışkırıyor videosunun Venezuela'da çekildiği ortaya çıktı. Yandaş medya Göbels ve Hitler'in papucunu dama attı
Mehmet Özışık'tan muhalefete oy verenlere: Çarşaflı, başörtülü insanları görmek istemiyorsan ananın apış arasına kadar yolun var
Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
İzmir'de yangın ulaşımı kapattı Güncel
İzmir'de yangın ulaşımı kapattı
Kırklareli'deki tarla yangını İstanbul yönündeki trafiği felç etti Güncel
Kırklareli'deki tarla yangını İstanbul yönündeki trafiği felç etti
Akbelen'de katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler girilmesi yasak olan alandan Güncel
Akbelen'de katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler girilmesi yasak olan alandan
Melih Gökçek hedef göstermişti. MHP'li belediye Cem Adrian konserini iptal etti Güncel
Melih Gökçek hedef göstermişti. MHP'li belediye Cem Adrian konserini iptal etti
Dzeko'nun Kadıköy'de ilk üçlüsü. Mert Hakan müdahale etti Spor
Dzeko'nun Kadıköy'de ilk üçlüsü. Mert Hakan müdahale etti
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü Güncel
Siirt'te 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü
RTÜK’ten dijital platformlara ağır cezalar Güncel
RTÜK’ten dijital platformlara ağır cezalar