Muhalif seçmene küfürler savuran Mehmet Özışık: Müjde diye verdiğiniz her şeye zam geldi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş Gazeteci Mehmet Özışık, Youtube kanalında yaptığı programda iktidarı sert sözlerle eleştirilerdi.

Mehmet Özışık, seçim sonuçlarını değerlendirdiği programında “Çarşaflı, başörtülü, fesli insanları görmek istemiyorsan ananın apış arasına kadar yolun var” diyerek muhalefete oy veren seçmene küfürler savurmuştu.

Vatandaşın belini büken zamlardan sonra "Erdoğan sevenlerini kahreden konuşma" adlı bir video paylaştı.

Özışık kendi programında yaptığı konuşmada "Müjde müjde dediğiniz her şeye zam geliyor. 'Böyle olacağını bilseydim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim' diyenlerin sayısı az değil" dedi.

"İNSANLAR ARTIK ERDOĞAN'IN SELAMINI ALMIYOR"

Paylaştığı videoda iktidarı eleştiren Özışık şöyle konuştu:

Seçim öncesine kadar Erdoğan'ın önünü kesiyordu vatandaş, geçen bir video izledim içim acıdı, Erdoğan selam veriyor, artık selamını almıyor insanlar. Bugün aynı ortam yok. İnsanlar 'bu kadar olmaz' diyor. Erdoğan'ın son görevidir.

"MÜJDE' DİYE VERDİĞİNİZ HER ŞEYE ZAM GELDİ"

Milletin arasında dolaşıyorum; yemin ediyorum, 'Böyle olacağını bilseydim Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdim' diyenlerin sayısı az değil.

"'Gabar'da petrol bulduk, fışkırıyor fışkırıyor. Petrol bulduk, yedi ceddimize yeter' bunları söylerken gözlerimizin içine bakıyor. Seninle alay ediyor. Ne oldu Mehmet Bey, 'müjde' diye verdiğiniz her şeye zam geldi.

Petrol buluyoruz, petrolün fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkıyor. 30 da yetmiyor 36'ya çıkıyor. Yarın 40'a dayayacaklar.

Doğal gaz buluyoruz, doğal gaza zam geliyor. Hakikaten bunlar size normal geliyor mu? Ben kafayı sıyıracağım.

Hayat nasıl yaşanılmaz bir hal aldı. Bunun sitemini dile getiriyorsun, sitem edenler oluyor.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN ŞEYTAN OLMAK İSTEMİYORUM"

Ya fiyatlara müdahale edeceksin ya da maaşlara düzeltme yapacaksın. Bu denge çubuğunu oturtun susmazsam namerdim. İktidarın kendisi kendisini eleştiriyor onlara laf yok, ama ben eleştirince bilmem ne...

'Yerel seçimlerde bana oy verin' diyebilecek yüzleri kalacak mı?

Benim bu dostane uyarılarım nedeniyle beni istediğiniz köyden kovabilirsiniz. Ben köyümü değiştiririm ama doğru bildiğimden geri adım atmam.

Siz kendinizi dava adamı olarak ilan ettiniz. Sizin mantığınıza göre ne dava benim davamdır ne lider benim liderimdir. Ben üç maymunu oynayacak kadar rezil bir hayatla karşınıza geleceğime hiç gelmem, tasımı tarağımı toplar gider evime yatarım.

Haksızlık karşısında susan şeytan olmak istemiyorum.