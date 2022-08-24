Ekonomist Atilla Yeşilada kapıdaki felaketi açıkladı. 21. Yüzyılın en zor kışını geçireceğiz

Ekonomist Atilla Yeşilada, Mesele Ekonomi YouTube kanalında Semih Sakallı'nın sorularını yanıtladı. Yeşilada, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve bankalara getirilen kredi faizi sınırlamasının ekonomiyi canlandırmaya yaramayacağını söyledi.

Yeşilada, "Şunu çok açık söylüyorum: 21. yüzyılın en zor kışını geçireceğiz. Dolar 21-22 seviyelerini görür." İfadelerini kullandı.

“TİCARİ KREDİLERE ERİŞMEK ÇOK ZOR OLACAK

"Bir yandan ekonomik yavaşlama var diye faiz indiriyoruz, öte yandan da bankacılık sistemini kamulaştırıyoruz" diyen Yeşilada, artık bankacılık sisteminde neredeyse tüm kararları devletin vereceğini kaydetti. ParaAnaliz'de Erol Taşdelen imzasıyla yayımlanan "Merkez Bankası Ticari Krediler Değişikliğini Anlama Kılavuzu" yazısına atıfta bulunan Yeşilada, "Bu saatten sonra artık ticari kredilere erişmek çok zor olacak" dedi.

TÜRKİYE STAGFLASYONA GİRDİ

Türkiye'nin stagflasyona girdiğini belirten Yeşilada, üçüncü çeyrekte yavaşlamanın artacağını belirterek "Temmuz'da maaş ücret ve emekli zamlarıyla enjekte edilen gelirin satın alma gücü enflasyonu yüzünden düştü, ikincisi; turist akımları azaldığı için ekonomiye sağladığı gelir ve bunun çarpan etkisi... Üçüncüsü; krediler tabii. Artık bu noktadan sonra pek çok şirket bırakın yeni kredi almayı, ödemeleri bittiği zaman kredisiz kaldıklarını görecekler. Bu da üretim cephesine yansıyacak. Bu yüzden de Eylül'de başlayıp Ekim-Kasım aylarında iyice şiddetlenen Aralık'ta da belki mali sarsıntıya dönebilecek olan bir yavaşlama bekliyorum. Bunun adı da stagflasyon" diye konuştu.



Belirsizliğin piyasa şartlarını ağırlaştırdığını ve bu durumun da insanları yatırımdan kaçırdığını belirten Yeşilada, perakendecilere baskıların arttığını da vurguladı.

“TÜRK LİRASI KIŞI ÇIKARTMAZ, DOLAR 21-22 SEVİYELERİNİ GÖRÜR”

Yeşilada, "Türk lirası kışı çıkartmaz. Dolar 21-22 seviyelerini görür. O zaman da hükümet mecbur kalır. Tam sermaye kontrollerine geçer, yani vatandaşların da yapacağı döviz işlemlerine birtakım kısıtlamalar getirir diye düşünüyorum." Dedi.

“21. YÜZYILIN EN ZOR KIŞINI GEÇİRECEĞİZ”

Semih Sakallı'nın "Yaz nasıl geçti?" sorusuna "Benim açımdan iyi geçti" yanıtını veren Atilla Yeşilada, "Artık söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu yayına çok neşeli başladım, konuştukça moralim bozuldu. Çünkü, şunu çok açık söylüyorum: 21. yüzyılın en zor kışını geçireceğiz. Kişi, şirket olarak -artık neyse kimliğimiz- bu kış hayatta kalmayı becerenler bundan sonra refaha kavuşurlar." diye konuştu.