Euro doları geçti. Piyasalar Perşembe sarsıntısıyla alev alev

Güne 18,11 ile başlayan Euro kuru, saat 11:11 itibarıyla %0,48 artışla 18,17 liradan işlem gördü. Dün en düşük 17,99, en yüksek 18,15 seviyelerini gören Euro, günü 18,13 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,93 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

DÜN EURO DOLAR KARŞISINDA 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEYDİ

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi. TL'de ise makas 14 kuruşa çıktı. Euro kuru, saat 14:33 itibarıyla %0,14 azalışla 18,04 lira seviyesinde.

EURO NEDİR?

Euro, Avrupa Birliği’ne üye (AB) 27 ülkenin 19'unun resmi para birimidir. Euro, merkezi Frankfurt, Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro Bölgesi üyesi ülkelerin merkez bankaları tarafından denetlenmektedir. Dünya çapında 175 milyondan fazla insan euroya sabitlenmiş para birimlerini kullanmaktadır.