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Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni faiz kararı geldi. Merkez eylül ayı için kurumsal kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını yaklaşık 100 baz puan düşüşle yüzde 15.34 olarak açıkladı...

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:30
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Flaş... Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı. Referans faiz oranı değişti

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
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Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı için kurumsal kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını yaklaşık 100 baz puan düşüşle yüzde 15.34 olarak ilan etti.

Referans oranda bugün yapılan indirimin ardından bazı ticari kredilerde eylül ayında yüzde 21.48'in üzerinde maliyet varsa bankanın kredilerin yüzde 20'si; yüzde 27.61'in üzerinde maliyet varsa kredilerin yüzde 90'ı oranında tahvil karşılık ayırması gerekecek.

Bu oranlar ağustos ayında sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 idi.

TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos için aylık yüzde 1.25'ten yüzde 1.18'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16.32'den yüzde 15.34'e düşüş anlamına geliyor.

TCMB'nin referans faiz oranı hafta sonunda açıklanan yeni kurumsal kredi maliyet eşiklerini belirlemek için kullanılıyor. Eşikleri aşan bankaların kademeli olarak ek tahvil tutmaları gerekiyor. 

TCMB geçen hafta politika faizinde yaptığı 100 baz puan indirim sonrasında ticari kredileri maliyetini düşürecek adımlara gitmişti. Bazı ticari kredilerde yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılıkları (ZK) kaldıran TCMB, bunun yerine bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi getirdi.

Yeni düzenlemelere göre bankalar daha önce ZK tesis ettikleri krediler için artık ZK'ye kıyasla daha yüksek miktarda tahvil tutacaklar. Buna ek olarak bazı ticari kredilerin maliyeti ve büyümesi belirlenen oranların üzerinde olursa bankaların ayrıca tahvil tutması gerekecek. 

 

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Vatandaş
24.08.2022 19:50
Kaptansız gemi 🚢 sahile doğru gidiyor.  
 
Asker
24.08.2022 19:01
Doları artırmak ve ülkeyi batırmak için elinden geleni merkez bankası yapıyor.  
 
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